Суд в Люксембурге разрешил возврат замороженных активов россиян

Инстанция отменила решение местного Минфина.

Административная судебная инстанция в Люксембурге отменила введенный местным Министерством финансов запрет возвращать ценные бумаги гражданам России, не находящимся под санкциями. Таким образом эксперты изучили иск со стороны отечественной компании, название которой в документе скрывается. Ее финансовые активы оказались замороженными в 2022 году из-за ограничений против НРД. Сторона истца просила европейцев разрешить перевод принадлежащих его клиентам ценных бумаг и денежных средств. Ранее Минфин Люксембурга отказал в этом требовании, настаивая, что разблокировке подлежат только финансовые средства, а не ценные бумаги. Суд счел, что профильное ведомство трактовало это положение в региональном законодательстве Европейского союза неверно. Такие данные предоставили журналисты информационного агентства "РИА Новости".

Решение министерства от 26 сентября 2023 года подлежит отмене, поскольку оно неправомерно отказало в разблокировке ценных бумаг и средств <…> в нарушение шестой статьи регламента № 269/2014. текст судебного вердикта

Согласно постановлению суда, понятие платежа не сводится к перечислению денег и может включать возврат ценных бумаг владельцам. Известно, что на момент отказа ни компания, ни ее клиенты не находились в западных санкционных списках.

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