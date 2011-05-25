Белоруссия стала членом ШОС

Решение было принято на саммите ШОС в Астане.

Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. О решении принять Белоруссию в состав стран-членов ШОС объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что белорусские власти за короткий период выполнили все необходимые процедуры на пути к полноправному членству. Токаев также поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко оценил уровень обороноспособности Союзного государства.

Видео: kremlin.ru