По его словам, уровень обороноспособности белорусско-российского союза как никогда высок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил уровень обороноспособности Союзного государства. Об этом он заявил на военном параде в Минске, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

По словам главы республики, уровень обороноспособности белорусско-российского союза как никогда высок. Он подчеркнул, что это показала и тренировка нестратегических ядерных сил. Лукашенко подчеркнул, что высокая обороноспособность является гарантией того, что голос Белоруссии и ее партнеров, звучащий в защиту многополярного и справедливого мира, будет услышан.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе.

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