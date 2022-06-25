Воробьев — об укреплении сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

Глава Московской области встретился в Минске с президентом Белоруссии.

Экономическое, торговое и гуманитарное сотрудничество Московской области и Белоруссии обсуждалось на рабочей встрече между губернатором российского региона Андреем Воробьевым и президентом республики Александром Лукашенко. Они поговорили о совместных проектах в рамках рабочего визита главы региона в Минск. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru".

Сейчас в Подмосковье работает свыше120 предприятий с белорусским капиталом. В 2025 году в городе Воскресенске запущено в эксплуатацию производство волоконно-оптического кабеля "Белтеоекабель". Ежемесячно на заводе выпускается более 1,3 тысячи километров продукции. На заводе было создано 85 рабочих мест. Также власти одобрили площадку под строительство производственно-логистического комплекса Белорусской цементной компании. На производстве специалисты намерены фасовать, выпускать и отгружать сухие смеси и железобетонные изделия. Еще один совместный инфраструктурный проект запланирован в Химках. Там появится региональный центр Минского автомобильного завода. За последние два года местные региональные операторы закупили 169 мусоровозов МАЗ. Еще более 30 транспортных средств чиновники приобретут для Домодедова и Солнечногорска. Большим спросом в Московской области пользуется продукция Могилевского завода лифтового машиностроения. За прошлый год в регионе установили более 100 лифтов, в этом году в планах — еще 150 таких объектов.

Дополнительно Подмосковье поставило Минскому метрополитену 20 современных вагонов за год, в планах — еще 15. А предприятие "Щелково Агрохим" направило в республику почти 2,5 тысячи тонн средств защиты растений. Кроме этого наша страна поставляет иностранным партнерам поставляют двигатели "Коломенского завода" и продукцию "Ногинского завода топливной аппаратуры".

Наши дети знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями. Порядка 600 ребят были у нас в Подмосковье, ну а Брест — это священное место для всех наших детей. Туда поток учеников, туристов не иссякает. Мы этим дорожим — это ценность, это наша общая история. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Ученые из Белоруссии участвуют в мегасайенс-проекте NICA, а Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями в постсоветской республике. Также иностранные предприятия из соседнего государства помогают российскому региону в реализации инфраструктурных проектов. В том числе речь идет о создании Южно-Лыткаринской автодороги. Ведется культурный и образовательный обмен. Школьники посещают экскурсии, принимают участие в творческих мастер-классах. Детские медицинские учреждения Подмосковья регулярно обмениваются практикой и опытом с белорусскими коллегами. Проводятся совместные форумы и консилиумы. Между медвузами двух стран сейчас действует более 20 соглашений. Также заключено порядка 60 договоров между 18 колледжами и вузами.

Напомним, что Белоруссия — один из ключевых внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Данный регион занимает первое место в России по товарообороту с постсоветским государством. За последние пять лет показатель увеличился в два с половиной раза. В Белоруссию подмосковные представители экспортируют оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственные товары. Белоруссия поставляет Московской области продукцию машиностроения, текстиль, продукты питания. В прошлом году Подмосковье закупило белорусских продуктов на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. По большей части речь идет о молочной и мясное продукции. Российский регион экспортировал партнерам товаров на 720 миллионов долларов.

Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийных домов в Подольске с переездом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области