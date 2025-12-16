Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийных домов в Подольске с переездом

В Подмосковье рассказали о начале заседания граждан из Южного в новостройки.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийных домов в городе Подольске с переездом. Соответствующее заявление российский чиновник сделал журналистам телеканала "360.ru". Известно, что двухсекционный дом построен на проспекте 50 лет Октября в поселке Южном. Новый дом находится в том же районе, что и расселенные аварийные здания. Там предусмотрены квартиры с готовой отделкой и необходимой сантехникой.

Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что строительство здания началось еще в августе 2024 года. Тогда губернатор дал старт работам. В общей сложности в новостройку из старых двухэтажек переедут 400 человек. В общей сложности в поселке Южном сейчас находятся 30 домов, подлежащих расселению. Сначала новые квартиры получат жители 14 из них, а уже в следующем году — остальное население. Для реализации задачи местные власти создадут еще одну многоэтажку. Всего новоселье отметят свыше 900 человек. Важно помнить, что благодаря жилищным сертификатам собственники могут не ждать завершения стройки и переехать сейчас в любую понравившуюся квартиру на вторичном рынке.

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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области