В школах Подмосковья откроют 4 тысячи математических классов

Андрей Воробьев рассказал об интересе школьников к точным наукам.

Более четырех тысяч математических классов откроются в школах Московской области в сентябре 2026 года. Этот показатель вдвое больше, чем фиксировался местными властями в прошлом году. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал губернатор российского региона Андрей Воробьев. Чиновник объяснил, что в проекте участвуют первые, вторые, пятые, седьмые, восьмые и десятые классы. В рамках проекта около полутора тысяч учителей прошли переподготовку. Для них специалисты провели 128 методических вебинаров и девять семинаров. Все мероприятия состоялись в Центре "Вектор" на базе технолицея имени Долгих.

Нужно достойное образование. Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что в сезон 2025-2026 учебного года в 742 школах Подмосковья открыты две тысячи математических классов, в которых обучались 50 тысяч детей. Они углубленно изучали предмет, участвовали в олимпиадах и профориентационных мероприятиях. В текущем году ЕГЭ по профильной математике выбрали более 21 тысячи выпускников Подмосковья. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Также на 20 процентов увеличилось количество участников всероссийской олимпиады по данному предмету.

Воробьев рассказал о будущей многопрофильной больнице в Балашихе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области