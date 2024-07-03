Лукашенко: Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе

По словам главы государства, главной силой Белоруссии являются люди.

Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на военном параде в Минске, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

По словам главы государства, главной силой Белоруссии являются люди. Он подчеркнул, что как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, тысячи граждан заявили о желании защитить страну.

Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной.

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