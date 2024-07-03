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Лукашенко: Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе

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По словам главы государства, главной силой Белоруссии являются люди.

Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на военном параде в Минске, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

По словам главы государства, главной силой Белоруссии являются люди. Он подчеркнул, что как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, тысячи граждан заявили о желании защитить страну.

Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, государственная граница, президент белоруссии, провокации
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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