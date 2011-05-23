Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной. Об этом заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики.

Лукашенко уточнил, что речь идет об обмене митрополита Ионафана и украинского диверсанта Николая Швеца, который пытался взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет А-50. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Также белорусский лидер сообщил, что просил украинскую сторону передать в страну тяжелораненых пленных россиян, назвав такой обмен на диверсанта правильным.

Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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