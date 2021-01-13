По поручению президента РФ спикер Госдумы примет участие в мероприятиях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Володин прибыл в столицу Белоруссии утром 2 июня. По поручению президента РФ спикер Госдумы примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости республики и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Также у Володина запланированы двусторонние встречи.

Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко.

Видео: Дума ТВ