Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Володин прибыл в столицу Белоруссии утром 2 июня. По поручению президента РФ спикер Госдумы примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости республики и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Также у Володина запланированы двусторонние встречи.
Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко.
Видео: Дума ТВ
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