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Лавров: в ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко

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Глава МИД уточнил, имел ли он ввиду встречу в рамках саммита ШОС в июле.

В ближайшее время планируются личные контакты президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Беларусь 1".

После официального визита в Минск Лавров пообщался с журналистами. Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду контакты президентов в рамках саммита ШОС в июле, Лавров отметил, что саммит является "очевидной вещью, когда они встретятся".

Ранее Лавров заявил, что санкции США не помешают России и Китаю выполнять свои цели развития.

Видео: tvr.by

Теги: александр лукашенко, владимир путин, мид россии, президент белоруссии, президент россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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