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Лавров: санкции США не помешают России и Китаю выполнять свои цели развития

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Глава МИД РФ оценил попытки Запада оказывать давление на страны мира.

Москва и Пекин сделают все необходимое, что им нужно для развития, несмотря на противодействие со стороны американской администрации. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед участниками X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Дипломат обратил внимание коллег на то, как западные ограничения применяются против различных государств. Эти запреты нужны Вашингтону и его международным союзникам для того, чтобы не дать этим странам возможности обогнать США в технологическом плане.

Посмотрите, как сейчас перекрывают все каналы для КНР, доступы к современным технологиям. Но это ничего не решит, это только отсрочит неизбежное. Китай сделает все, что ему нужно, как и Россия. Убежден, что и Индия способна делать... если вдруг и вы окажетесь в немилости. А такое возможно.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что с Запада не должна исходить угроза безопасности России.

Фото и видео: МИД России

Теги: китай, мид, примаковские чтения, санкции, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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