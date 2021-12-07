Лавров: с Запада не должна исходить угроза безопасности России

Глава МИД РФ оценил обстановку в Евразии.

Москва заинтересована в том, чтобы с территории коллективного Запада не исходили угрозы для национальной безопасности. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед участниками X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Дипломат пояснил, что соседние государства на западной оконечности Евразии для РФ могут стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства в том случае, если их власти одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность того политического курса, которому они придерживаются сейчас под диктовкой Вашингтона.

Мы заинтересованы только в одном: чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности. Надеюсь, услышали, для нас абсолютный приоритет - пресечение любых угроз из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ напомнил слова главы государства Владимира Путина, сделанные на встрече с руководством внешнеполитического ведомства страны. Речь идет о том, что если Европа хочет себя сохранить в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов, то региону, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией.

Лавров заявил, что процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась на СМИД.

Фото и видео: МИД России