Лавров заявил, что процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась на СМИД

Глава МИД РФ оцени темы, которые главы МИД поднимали на встрече.

Ппроцедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась партнерами. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге по результатам СМИД ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Дипломат отметил, что процедура выхода республики из состава блока не поднималась, так как соответствующего запроса со стороны Еревана не поступало.

Нет, процедура выхода Армении не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дополнительно руководитель внешнеполитического ведом тва ответил на вопрос о возможных последствиях выхода Армении из ОДКБ. Сергей Лавров указал: "Гадать, если бы да кабы - это не в традициях дипломатии. Да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало".

Лавров заявил, что не следит за заявлениями Киева о следующей "мирной" конференции.

Фото и видео: МИД России