Глава МИД РФ прокомментировал итоги международной конференции в городе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следит за заявлениями украинского внешнеполитического ведомства по поводу следующей "мирной" конференции, на которую якобы могут пригласить и Москву. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге по результатам СМИД ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Речь идет о высказывании дипломатов киевского режима о том, что следующий мирный саммит должен быть завершением регионального кризиса, поэтому на нем должна присутствовать Россия.

Вы знаете, я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что весь смысл проведенной конференции в Швейцарии заключался в том, чтобы консолидировать страны мирового большинства вокруг "формулы мира" президента Владимира Зеленского, однако позже власти в Киеве поняли, что на самом деле мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами, выдвинутыми в адрес России.

Лавров: Путин назвал самую реалистичную основу для урегулирования на Украине.

Фото и видео: МИД России