Глава МИД РФ напомнил об условии переговоров с Киевом.

Наиболее реалистичная основа для мирного урегулирования украинского кризиса была озвучена российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге по результатам СМИД ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Самая реалистичная основа была предложена президентом Путиным. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства страны напомнил, что, согласно предложению главы государства, территории, которые обозначены четко, недвусмысленно и окончательно как территории РФ в конституции, должны быть полностью освобождены от иностранных войск, инструкторов, наемников и прочего личного состава и вооружений.

Лавров назвал развязанный Западом конфликт на Украине угрозой для ОДКБ.

Фото и видео: МИД России