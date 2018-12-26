Лавров назвал развязанный Западом конфликт на Украине угрозой для ОДКБ

Глава МИД РФ напомнил о последствиях госпереворота на Украине.

Региональный кризис на территории Украины, развязанный коллективным Западом против России, представляет из себя очень серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге по результатам СМИД ОДКБ.

Если говорить о западном направлении деятельности ОДКБ, безусловно, ... использование киевского режима в качестве инструмента агрессии против Российской Федерации представляет собой очень серьезную угрозу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат отметил, что страны блока подтвердили 21 июня общую нацеленность на достижение справедливого регулирования, которое основывалось бы на реалиях, на признании законных прав тех граждан, чьи предки столетиями жили, обустраивали, развивали территорию. Руководитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что после антиконституционного государственного переворота киевский режим феврале 2014 года объявил террористами часть населения, а также принял серию решений, запрещающих русский язык, русскую культуру, русские СМИ в стране.

НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России