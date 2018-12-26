НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров

Сергей Лавров рассказал о безальтернативном варианте для региона.

Североалтантический военный альянс будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности, в альянсе хотят единолично решать вопросы стабильности в Евразии. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге по результатам СМИД ОДКБ. Дипломат пояснил, что в объединении согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в регионе, так как речь идет о безальтернативном пути и справедливом процессе.

Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет приватизировать, подмять под себя все вопросы... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: слова Путина о поставках оружия в другие регионы мира услышали на Западе.

Фото и видео: МИД России