НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров

Североалтантический военный альянс будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности, в альянсе хотят единолично решать вопросы стабильности в Евразии. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на брифинге по результатам СМИД ОДКБ. Дипломат пояснил, что в объединении согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в регионе, так как речь идет о безальтернативном пути и справедливом процессе.
Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет приватизировать, подмять под себя все вопросы...
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: слова Путина о поставках оружия в другие регионы мира услышали на Западе.
Фото и видео: МИД России
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