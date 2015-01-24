Лавров: слова Путина о поставках оружия в другие регионы мира услышали на Западе

По его словам, на Западе остались люди, которые умеют анализировать.

Cлова президента РФ Владимира Путина о поставках российского оружия в другие регионы мира услышали на Западе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, на Западе остались люди, которые умеют анализировать. Лавров отметил, что после заявления Путина эти люди поймут и сделают правильные выводы.

Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН