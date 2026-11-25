Станислав Взентек заметил, что внутри России у Варшавы должен быть свой человек.

Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек предупредил Варшаву о серьезных последствиях выдворения российского посла из страны. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местной радиостанции Polskie Radio.

Высылка посла практически вплотную приближает эти отношения к такому напряжению, которое уже грозит началом войны... Важно не разрывать дипломатические каналы. Пусть это будет последним шагом. Станислав Взентек, замглавы Минобороны Польши

Эксперт подчеркнул, что в таком случае Москва примет ответные меры, а закрытие польской дипломатической миссии лишит европейскую страну возможности получать информацию о ситуации, которая происходит внутри России.

Напомним, что 24 ноября в МИД Польши вызвали российского посла Григория Михно. Дипломату вручили ноту с обвинениями в нарушении воздушного пространства. Российский представитель решительно отверг эти выпады.

МИД Польши хочет вызвать посла РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl