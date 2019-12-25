Победителей определят посредством народного голосования на сайте премии.

Комитет по молодёжной политике и Совет по развитию добровольчества объявляют приём заявок на премию "Форма добра. ТОП 25: Самые добрые люди Петербурга". Цель премии — популяризировать волонтёрство, повысить престиж добровольцев и укрепить взаимодействие между НКО, властью, бизнесом и СМИ.

Специальная комиссия отберет 75 кандидатов. Как сообщил портал "Строительный Петербург", в премии участвуют следующие номинации: "Волонтер помощи СВО"; "Донорство"; "Семейное волонтерство"; "Поиск пропавших" и других.

Цель премии, которую учредили в 2019 году, популяризировать волонтёрство, повысить престиж добровольцев и укрепить взаимодействие между НКО, властью, бизнесом и СМИ. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что открыт прием заявок на рейтинг "ТОП-100 российских менеджеров" в Петербурге и Ленинградской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)