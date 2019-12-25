Глава "Группы Родина" Владимир Щекин признан "Человеком года" на BRICS Property Awards 2026

Премия BRICS Property Awards 2026 объединяет представителей девелопмента, архитектуры и градостроительства стран БРИКС.

Основатель и владелец "Группы Родина" Владимир Щекин стал победителем в номинации "Человек года" международной премии BRICS Property Awards 2026. Высокую оценку его работе дало жюри, которое возглавлял министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщил 360.ru.

Премия BRICS Property Awards 2026 объединяет представителей девелопмента, архитектуры и градостроительства стран БРИКС. В финале конкурсе участвовали 76 человек, чьи достижения оценивали свыше 60 экспертов из разных стран — в том числе из Китая, Бразилии и ОАЭ. Особое внимание жюри уделило инновационному геопорталу, созданному Владимиром Щекиным в партнерстве с НИУ ВШЭ.

Этот цифровой инструмент объединяет геопространственные и обезличенные данные о городской среде. С его помощью можно анализировать потребности жителей по ряду показателей и принимать более взвешенные и экономически оправданные градостроительные решения.

"Группа Родина" за время своей работы ввела в эксплуатацию свыше двух миллионов квадратных метров недвижимости, а также создала около 500 тыс. кв. м. объектов социальной, спортивной и общественной инфраструктуры. Среди знаковых проектов компании — жилой кластер "СОЮЗ", "Родина Парк", "Родина Переделкино" и "Район российских дизайнеров".

Ранее мы сообщали, что премия PROBA Awards 2026 собрала более 40 победителей в Петербурге.

Фото: пресс-служба Группы Родина