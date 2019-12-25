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В Петербурге вручили Всероссийскую премию имени А. К. Толстого
Сегодня, 13:11
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В Петербурге вручили Всероссийскую премию имени А. К. Толстого

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Жюри возглавил председатель городского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

В Доме писателей накануне вручили Всероссийскую премию имени Алексея Константиновича Толстого за историко-патриотические произведения. Как пишет "Бриф24", лауреатов выбрали в пяти номинациях. 

Жюри возглавил председатель петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов. Среди номинаций были "Поэзия", "Документальная проза", "Драматургия", "Публицистика" и "Детская литература историко-патриотического направления". Кроме того, наградили почетных дипломантов, занявших вторые и третьи места. 

Ранее мы рассказывали о том, что губернатора Александра Беглова наградили медалью СК РФ "За верность служебному долгу". 

Фото: пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга 

Теги: награждение, премия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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