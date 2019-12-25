В Петербурге вручили Всероссийскую премию имени А. К. Толстого

Жюри возглавил председатель городского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

В Доме писателей накануне вручили Всероссийскую премию имени Алексея Константиновича Толстого за историко-патриотические произведения. Как пишет "Бриф24", лауреатов выбрали в пяти номинациях.

Жюри возглавил председатель петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов. Среди номинаций были "Поэзия", "Документальная проза", "Драматургия", "Публицистика" и "Детская литература историко-патриотического направления". Кроме того, наградили почетных дипломантов, занявших вторые и третьи места.

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Фото: пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга