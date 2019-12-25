Беглова наградили медалью СК РФ "За верность служебному долгу"

Губернатора Петербурга удостоили награды за вклад в обеспечение деятельности ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил губернатора Петербурга Александра Беглова медалью "За верность служебному долгу" за вклад в обеспечение деятельности ведомства. Об этом рассказали 26 октября в пресс-службе Смольного.

Бастрыкин поблагодарил Беглова за содействие в формировании материально-технической базы СК, а также за оказание помощи участникам спецоперации и их семьям. На сегодняшний день Северная столица обеспечивает более 30 мер поддержки, в числе которых 14 федеральных и 17 региональных.

Александр Беглов поблагодарил Александра Бастрыкина за сотрудничество и большой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности в Петербурге. Пресс-служба администрации Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге наградили студентов за дипломные работы для города.

Фото: пресс-служба Смольного