The Telegraph рассказал о неприятной ситуации в Европе для политика из США.

Пропалестинские демонстранты бросили пакеты с молоком в бывшего американского президента-демократа Джо Байдена и его жену Джилл во время их официального посещения Тринити-колледжа в городе Дублине. Соответствующие данные опубликовали британские журналисты из издания The Telegraph от 10 ноября. Согласно сведениям от авторов статьи, митингующие также скандировали лозунги "Позор", "Твои руки в крови", а также "Геноцидный Джо".

Мы не будем причастны к геноциду. Джо Байдену запрещено находиться в этом кампусе. Один из участников акции

Напомним, что израильский переговорщик Гершон Баскин рассказал газете из Соединенного королевства The Times о том, что условия соглашения о режиме прекращения огня в секторе Газа были готовы еще при вашингтонской администрации Джо Байдена. При этом они не были одобрены правительством еврейского государства. Американская сторона также не восприняла всерьез предложенный проект сделки.

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Фото и видео: Telegram / Zvezdanews | "Звезда"; Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры)