Опасное оружие: пенсионерка пыталась продать боеспособный арбалет в Ленобласти

Оружие изъяли в момент передачи условному покупателю.

Транспортная полиция пресекла незаконный сбыт метательного оружия. В ходе спецоперации задержана 61‑летняя местная жительница, которая пыталась продать арбалет за 120 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Задержание прошло рядом со станцией Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области. Женщину взяли с поличным в момент передачи арбалета условному покупателю в рамках проверочной закупки. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска Санкт‑Петербург‑Финляндского линейного отдела, операторы беспилотников УТ МВД России по СЗФО и бойцы ОМОН "Балтика".

По заключению экспертов, изъятый арбалет — это спортивно‑охотничья модель, признанная боеспособным метательным оружием. Сила натяжения тетивы достигает 76 килограммов, а дальность поражения — несколько десятков метров. Такой арбалет способен нанести тяжелые травмы или даже стать причиной смерти.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт оружия. По этой статье ей грозит до елет лишения свободы.

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Видео, фото: пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте