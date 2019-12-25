Владелец магазина на проспекте Народного Ополчения продавал боеприпасы без документов

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Оперативники задержали 52-летнего владельца оружейного магазина на проспекте Народного Ополчения по подозрению в незаконном сбыте боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в ходе мероприятия "Проверочная закупка" подтвердилась продажа 250 единиц боеприпасов к нарезному оружию за 7 тыс. рублей без требования у покупателя правовых документов. Всего полицейские изъяли три приходно-расходных журнала, семь книг учета продажи оружия и патронов, договоры закупки оружия и патронов и сняли записи с камер видеонаблюдения.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы рассказывали о том, что вооруженные молодые люди пробрались на территорию заброшенного лагеря в поселке Смолячково.

Фото: пресс-служба МВД России