Вооруженные молодые люди пробрались на территорию заброшенного лагеря в поселке Смолячково

В отношении нарушителей применили наручники при задержании.

Росгвардейцы Курортного района задержали на территории заброшенного объекта в поселке Смолячково молодых людей, которые были вооружены топором, мачете, ножами и сигнальным пистолетом. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 24 октября в полицию поступила информация о том, что со стороны нерабочего учебного лагеря раздаются звуки выстрелов. Злоумышленники в возрасте от 18 до 25 лет, находившиеся в состоянии опьянения, развели костер рядом с пустующими постройками. В отношении нарушителей применили наручники.

Парней увезли в 81-й отдел, изъятые с места происшествия 14 патронов направлены на экспертизу.

Ранее мы рассказывали о том, что в кафе в Тосно женщина избила оппонентку скалкой. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти