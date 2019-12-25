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В кафе в Тосно женщина избила оппонентку скалкой
Сегодня, 15:13
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В кафе в Тосно женщина избила оппонентку скалкой

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По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В Тосно полиция задержала подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, рано утром 25 октября правоохранителям поступила информация о драке в кафе в Пожарном проезде. На месте происшествия обнаружили 42-летнюю пострадавшую, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

В результате поймали 35-летнюю местную жительницу. Злоумышленница напала на оппонентку со скакалкой. 

Ранее мы рассказывали о том, что убийство пенсионерки и ребенка в Петербурге обернулось уголовным делом. Проведен осмотр места преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, тосно
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей, Новости СПб,

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