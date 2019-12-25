Беглов назвал сроки открытия нового железнодорожного вокзала в Петербурге.

Новый вокзальный комплекс для пригородных поездов на станции Волковская в Петербурге планируют открыть в конце 2027 года. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил 19 ноября во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Волковская станет первым в городе железнодорожным вокзальным комплексом, предназначенным специально для обслуживания пригородных поездов. Он будет выполнять функцию транспортно-пересадочного узла, позволяющего разделить пассажиропотоки пригородного и дальнего сообщения.

Объект разместят рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро. От вокзала пассажиры смогут добраться как до центра Петербурга, так и до городских окраин. Сейчас город совместно с РЖД прорабатывает возможность соединить терминал со входом в метро по принципу "сухие ноги" — без необходимости выходить на улицу.

В проект комплекса входят пригородный терминал, подземный пешеходный тоннель, распределительный вестибюль и 3 платформы с крытыми павильонами. Также предусмотрены навесы, которые защитят пассажиров от дождя и снега.

По словам Беглова, строительство продолжается как на поверхности, так и под землей. На площадке переустраивают инженерные коммуникации, создают путевое хозяйство и возводят 3 производственных здания для сотрудников РЖД. Губернатор отметил, что работы уже находятся в активной стадии.

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Фото: Piter.TV