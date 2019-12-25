Специалисты из Ленобласти устранили более 250 коммунальных аварий в Енакиево.

Ленинградская область продолжает помогать восстанавливать коммунальную инфраструктуру Енакиево на Донбассе. Леноблводоканал передал местным аварийным бригадам более 800 единиц оборудования и инструментов для проведения ремонтных работ.

В состав груза вошли муфты, хомуты, стальные трубы и задвижки. Также специалисты получили запчасти для автомобилей, топливные и масляные фильтры, а также рессоры для КамАЗов, используемых при доставке питьевой воды населению.

За последние месяцы ленинградские специалисты устранили в Енакиево более 250 утечек и прорывов на коммунальных сетях. Кроме того, они полностью заменили 1100 метров аварийных водопроводных труб и восстановили 100 метров канализационных сетей.

В комитете по ЖКХ Ленинградской области подчеркнули, что работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются ежедневно.

Фото: пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"