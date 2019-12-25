У бывшего транспортного полицейского из Петербурга хотят изъять активы на 200 млн рублей.

Северо-Западная транспортная прокуратура добивается обращения в доход государства имущества бывшего сотрудника транспортной полиции стоимостью более 200 млн рублей. Активы, по данным надзорного ведомства, мужчина оформлял на своих родителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

В ходе проверки выяснилось, что за время службы экс-полицейский приобрел 3 иномарки, 10 квартир, 5 жилых домов, 9 земельных участков и 6 нежилых помещений. Объекты недвижимости и автомобили находятся в Петербурге, Ленинградской области и Дагестане.

При этом бывший сотрудник не смог подтвердить законность происхождения денег, потраченных на покупку имущества. По данным прокуратуры, его родители также не имели финансовой возможности самостоятельно приобрести такие активы.

Чтобы не указывать имущество в декларациях, мужчина регистрировал его на родственников. После проверки Северо-Западный транспортный прокурор обратился с иском об обращении спорных активов в собственность государства в Кронштадтский районный суд Петербурга.

По ходатайству прокуратуры суд уже арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства на счетах ответчиков. Окончательное решение об изъятии имущества предстоит принять суду.

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Фото: Piter.tv