Он заявил, что перешел к стадии публичного сигнала.

Глава киевского режима вновь начал открыто угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В новом интервью Владимир Зеленский сообщил, что если не будут демонтироны вышки-ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, то этот вопрос решат военным путем.

По его словам, белорусская сторона уже неоднократно получала предупреждение, но теперь Украина "перешла к стадии публичного сигнала".

Это означает, что если они сами не снимут эти ретрансляторы, то снимем их мы. Вот что должно произойти за эту неделю, либо они, либо мы Владимир Зеленский, президент Украины

В беседе с журналистами глава киевского режима сравнил президента Польши с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном, предположив, что его политика закончится плохо.

Такая реакция Зеленского поступила после лишения его польского ордена из-за скандала с чествованием нацистов. Вслед за этим несколько украинских чиновников сами отказались от наград, полученных от Польши.

В феврале украинские власти ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко на 10 лет. При этом Зеленский рассчитывает до начала зимы завершить военный конфликт с Россией.