Украина ввела санкции против Лукашенко

Украина ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, решение было принято в связи с сотрудничеством Белоруссии и Россией, в частности с размещением на ее территории российского ракетного комплекса "Орешник". Также отмечается, что введенные против Лукашенко санкции будут действовать десять лет.

Санкции, в частности, предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины. Отдельной строкой в перечне мер указывается бессрочное лишение украинских госнаград.

Фото: Telegram / Пул Первого