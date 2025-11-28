  1. Главная
Сегодня, 7:03
55
Лукашенко назвал позорищем импорт свинины в Белоруссию

По словам белорусского лидера, стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорищем импорт свинины в республику из России. Об этом он заявил во время отчета правительства по итогам 2025 года.

По словам белорусского лидера, стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока. Он подчеркнул, что в страну завезли мяса примерно на 200 млн долларов. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что российские экспортеры извлекают выгоду из потребности белорусского рынка в свинине.

Лукашенко указал правительству на необходимость обеспечения населения Белоруссии доступной по ценам свининой. Он подчеркнул, что в стране должны научиться производить свою продукцию.

А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран.

Видео: Telegram / Пул Первого

