Лукашенко назвал позорищем импорт свинины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорищем импорт свинины в республику из России. Об этом он заявил во время отчета правительства по итогам 2025 года.
По словам белорусского лидера, стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока. Он подчеркнул, что в страну завезли мяса примерно на 200 млн долларов. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что российские экспортеры извлекают выгоду из потребности белорусского рынка в свинине.
Лукашенко указал правительству на необходимость обеспечения населения Белоруссии доступной по ценам свининой. Он подчеркнул, что в стране должны научиться производить свою продукцию.
А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран.
