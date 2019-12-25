Россия вдвое увеличила импорт шоколада из Италии

Россия в феврале 2026 года вдвое увеличила импорт шоколада из Италии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что общая сумма импорта составила 4,6 млн евро. В феврале 2025 года показатель был меньше и достиг отметки 2,5 млн евро. Италия вернулась в тройку главных поставщиков шоколада на российский рынок среди стран Евросоюза. В прошлом месяце страна заняла четветое место.

Лидером по поставкам шоколада в Россию остается Германия. Сумма месячного импорта оценивается в 13,9 млн евро. На втором месте идет Бельгия с показателем 5,1 млн евро. В целом сумма российского импорта шоколада из Евросоюза сократилась в феврале на 13,9% в годовом выражении и составила 32,9 млн евро.

Фото: pxhere.com