В России планируют урегулировать импорт яблок и груш. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на лекции для студентов Всероссийской академии внешней торговли. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Данкверт отметил, что отечественное производство этих фруктов уверенно растет, и поэтому их импорт стоит постепенно урегулировать. При этом глава Россельхознадзора подчеркнул, что "есть позиции, в частности большинство видов ягод, которые выгоднее импортировать".
Одна из крупнейших стран по производству ягод - это Перу. И Мексика. Цифры там поражают: 600-650 тыс. тонн только производство земляники. Поэтому есть товары, которые мы будем ввозить всегда, это международное разделение труда.
Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора
В Росстате сообщали, что сбор семечковых культур в России по итогам 2025 года вырос на 19,2% и составил до 3,36 млн тонн. Косточковых культур собрано 679 тысяч тонн, что на 28,8% больше показателя, установленного годом ранее.
Фото: pxhere.com
