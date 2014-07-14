Российские компании ввезли итальянской обуви на сумму 17,4 млн евро.

Россия в феврале 2026 года вдвое увеличила закупки обуви из Италии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что российские компании ввезли итальянской обуви на сумму 17,4 млн евро. В январе объем импорта составил 9,7 млн евро. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,8 раза за месяц.

Кроме того, Россия удвоила в месячном выражении закупки обуви из Латвии. По итогам февраля импорт составил до 8,5 млн евро. Импорт из Германии оценивается в 3,8 млн евро. В целом же импорт обуви из ЕС вырос за месяц на 35% и достиг отметки 40,9 млн евро.

