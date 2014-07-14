Россия увеличила экспорт пшеницы на 14%

В первом квартале 2026 года Россия экспортировала пшеницу в более чем 45 стран мира.

Россия увеличила экспорт пшеницы в январе-марте 2026 года на 14%. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Отмечается, что экспорт российской пшеницы превысил 9,1 млн тонн. По предварительным оценкам экспертов, за три месяца 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки пшеницы на сумму свыше 2 млрд долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 14% в весе и на 9% в деньгах.

Лидером среди импортеров российской пшеницы является Египет. Доля страны составляет 20%. На втором месте идет Турция с показателем 20%. Тройку лидеров замыкает Судан (6%). В топ-5 рейтинга также вошли Кения (5%) и Израиль (4%). Всего же Россия в первом квартале 2026 года экспортировала пшеницу в более чем 45 стран мира.

