Россия втрое нарастила поставки пшеницы в Грузию
Сегодня, 8:52
Россия в марте 2026 года втрое нарастила поставки пшеницы в Грузию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Отмечается, что по итогам минувшего месяца Россия утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок. Общий объем поставок оценивается в 8,1 млн долларов. В марте 2025 года показатель был меньше и составил 2,5 млн долларов. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза.

Россия идет на первое месте среди стран, у которых Грузия покупает пшеницу в марте. На втором месте идут ОАЭ. Объем поставок оценивается в 748,9 тысячи долларов. Третье место у Казахстана с показателем 289,8 тысячи долларов.

Ранее мы сообщали, что Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 31%.

Фото: pxhere.com

