Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран. Об этом он рассказал, принимая отчет правительства за 2025 год.
По словам главы республики, к нему с таким предложением обратилось министерство иностранных дел России. Он подчеркнул, что белорусские власти должны рассмотреть вопрос о возможном объединении всех, кто находится под санкциями. Лукашенко уверен, что это поможет странам показать свою мощь.
Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он. Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант по Венесуэле.
