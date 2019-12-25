По словам белорусского лидера, к нему с таким предложением обратился МИД РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран. Об этом он рассказал, принимая отчет правительства за 2025 год.

По словам главы республики, к нему с таким предложением обратилось министерство иностранных дел России. Он подчеркнул, что белорусские власти должны рассмотреть вопрос о возможном объединении всех, кто находится под санкциями. Лукашенко уверен, что это поможет странам показать свою мощь.

Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он. Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант по Венесуэле.

Видео: Telegram / Пул Первого