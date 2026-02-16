  1. Главная
Сегодня, 14:26
Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант по Венесуэле

По его словам, в ситуации с Мадуро американские власти приняли неверное решение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант действий в отношении Венесуэлы. Об этом он рассказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

По словам главы республики, он регулярно откровенно указывает США на их просчеты. Лукашенко подчеркнул, что в ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро американские власти приняли неверное решение. Президент рассказал, что оказался вовлечен в обсуждение этой проблемы по просьбе самих американцев и предложил им, как он считает, идеальное решение, но они предпочли действовать по-своему.

С Мадуро неправы — глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант... Они пошли своим путем.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что нет силы, способной оторвать Белоруссию от России.

Видео: Telegram / Пул Первого

