Лукашенко: нет силы, способной оторвать Белоруссию от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире нет силы, способной оторвать его страну от России. Об этом он сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

По словам главы республики, сложившиеся обстоятельства надолго связали Минск и Москву. Лукашенко отметил, что Белоруссию нельзя упрекнуть в отсутствии ориентации на Россию. Он подчеркнул, что страна всегда придерживалась такого. Также президент добавил, что с Россией связаны ключевые ресурсы и рынки, а между странами сохраняется полное единство.

Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Белоруссию от России и Россию от Белоруссии. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого