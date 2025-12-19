Лукашенко не смог принять приглашение на встречу Совета мира

От Белоруссии в мероприятии примет участие министр иностранных дел.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог принять приглашение на встречу в рамках Совета мира. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Эйсмонт напомнила, что Лукашенко получил приглашение на встречу Совета мира. Однако, по словам пресс-секретаря, рабочий график президента уже спланирован, и он не сможет посетить мероприятие. От Белоруссии в нем примет участие министр иностранных дел Максим Рыженков. Также Эйсмонт напомнила о логистических сложностях, которые могут возникнуть из-за санкций в отношении Лукашенко.

В этой связи и несмотря на наше желание, президент в данном мероприятии принять участие не сможет. Вместе с тем подчеркну: мы полностью разделяем нацеленность президента США и Совета мира на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем.



Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет лишних денег для помощи неэффективным компаниям.

Фото: Telegram / Пул Первого