Лукашенко: у Белоруссии нет лишних денег для помощи неэффективным компаниям

У Белоруссии нет лишних денег для помощи неэффективным компаниям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Планар".

По его словам, таких денег нет в бюджете страны. Лукашенко подчеркнул, что дополнительная финансовая поддержка от государства будет напрямую зависеть от выпускаемой продукции. Он добавил, что если произведенные товары будут обладать высокой добавленной стоимостью, власти Белоруссии задумаются об увеличении инвестиций.

Лишних денег нет. А если есть, то только на дело. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко добавил, что подобный подход будет выгоден как белорусским компаниям, так и государству.

Ранее Лукашенко поручил "бежать на полшага впереди" в сфере микроэлектроники.

Фото: Telegram / Пул Первого