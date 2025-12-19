По словам главы государства, это позволит производить востребованную на мировом рынке продукцию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил "бежать на полшага впереди" в сфере микроэлектроники. Об этом он заявил во время визита на ОАО "Планар".

По словам главы государства, это позволит производить востребованную на мировом рынке продукцию. Он подчеркнул, что если человек не будет отставать, у него всегда будет работа и большие деньги. С таким посылом Лукашенко обратился к генеральному директору предприятия Сергею Авакову.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия является единственной постсоветской страной, которая сохранила производство в микроэлектронной промышленности в таком объеме. Он подчеркнул, что Минск сохранил все, что осталось от советского наследия.

Сбылась мечта тех, кто закладывал это производство. Мы оказались востребованы. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

