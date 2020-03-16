Трамп дистанцировался от ЕС и НАТО, заявил Лукашенко

Глава Белоруссии объяснил, что в США сейчас нацелены на национальные интересы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп дистанцировался от Европейского союза и НАТО, так как в настоящее время у него в приоритете находятся именно национальные интересы. Соответствующий комментарий иностранный политик из соседнего с Россией государства сделал в интервью журналистам телеканала RT. Глава постсоветской республики пояснил, что при этом вашингтонская администрация не способна справиться с китайским руководством ни при помощи наземной, ни воздушной операции в регионе. Он добавил, что считает, что Пентагону не удалось также справиться с Ираном на Ближнем Востоке.

Трамп им показал, что ваши вопросы - это ваши, они не имеют отношения к Америке. Хотя имеют, но... дистанцировался от Европейского союза, от Европы, от НАТО даже. А его вопросы, американские, это его вопросы. Ну и другие, которые в интересах США. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Александр Лукашенко призвал Белый дом не лезть в Китай, так как там находится такая мощь, которую американцы не смогут вывезти. Президент Белоруссии уверен, что если США развяжут войну против Китая, а в регион подойдут американские авианосцы, то эти корабли будут уничтожены в первые же сутки китайскими военнослужащими.

