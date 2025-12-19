  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:27
134
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: Китай для Белоруссии является важнейшей точкой опоры

0 0

По его словам, решение о выстраивании с Пекином стратегических отношений пересмотру не подлежит.

Китай для Белоруссии является важнейшей точкой опоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сотрудничества с Китаем.

По словам главы республики, Пекин для Минска является надежнейшим союзником по всем вопросам. Он подчеркнул, что Белоруссия может нарастить долю КНР в совокупном экспорте. Также Лукашенко добавил, что решение о выстраивании с Пекином стратегических отношений пересмотру не подлежит.

В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска – важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все – от россиян и американцев до стран Африки.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о своей поездке на автомобиле с ИИ.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, китай, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии