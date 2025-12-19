Лукашенко: Китай для Белоруссии является важнейшей точкой опоры

По его словам, решение о выстраивании с Пекином стратегических отношений пересмотру не подлежит.

Китай для Белоруссии является важнейшей точкой опоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сотрудничества с Китаем.

По словам главы республики, Пекин для Минска является надежнейшим союзником по всем вопросам. Он подчеркнул, что Белоруссия может нарастить долю КНР в совокупном экспорте. Также Лукашенко добавил, что решение о выстраивании с Пекином стратегических отношений пересмотру не подлежит.

В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска – важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все – от россиян и американцев до стран Африки. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого