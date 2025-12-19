Лукашенко рассказал о своей поездке на автомобиле с ИИ

Он призвал развивать ИИ "очень осторожно".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей поездке на автомобиле, оснащенном искусственным интеллектом. Об этом он заявил на совещании по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего.

По словам главы государства, автомобиль читает дорогу, если на ней есть полосы. Он подчеркнул, что для этого достаточно включить круиз-контроль.

Я так крепко задумался: ну какой тут искусственный интеллект? Работает автоматика. Если мы бросаемся на какие-то новинки, надо делать это очень-очень осторожно.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он также отметил, что современная жизнь невозможна без ИИ. Лукашенко добавил, что для серьезной инновационной трансформации экономики Белоруссии нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами.

Ранее Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для вступления в "Совет мира".

Видео: Telegram / Пул Первого