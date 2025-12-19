Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для вступления в "Совет мира"

Глава государства отметил, что подписал документ о присоединении Белоруссии к инициативе Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о взносе в 1 млрд долларов для вступления в предложенный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе. Его слова передает агентство "Белта".

Глава государства отметил, что подписал документ о присоединении Белоруссии к "Совету мира" и выполнении положений его устава. Он также отреагировал на слухи, что для вхождения в организацию якобы необходимо внести 1 млрд долларов. По словам Лукашенко, эти слухи являются враньем.

Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер подчеркнул, что для участия в "Совете мира" не нужны деньги, а требуются лишь опыт и возможности для работы.

Ранее Лукашенко призвал Украину скорее прекратить гибель людей в конфликте.

Видео: Telegram / Пул Первого