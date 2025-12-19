Глава республики отметил, что Украина никому из ее партнеров не будет нужна в период после конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину скорее прекратить гибель людей в конфликте. Об этом он заявил на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Глава республики отметил, что Украина никому не будет нужна в период после конфликта, кроме России и Белоруссии. Он подчеркнул, что Киеву никто из его текущих партнеров не окажет помощь. По его словам, США "отвернутся в сторону Ирана, Йемена или Тайваня".

Надо понимать украинцам, что не в том дело, кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Люди разберутся, где им нужно. Не территория решает. Из этого надо исходить Украине, а не гробить каждый день тысячи и тысячи людей.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Фото: Telegram / Пул Первого